Форвард «Родины» Тимошенко: признание открытием сезона Первой лиги не затуманивает

Российский нападающий «Родины» Иван Тимошенко высказался о признании главным открытием прошедшего сезона в Первой лиге.
«Мне очень приятно, что меня признали игроком-открытием сезона Первой лиги. Меня это стимулирует дальше прогрессировать и становиться лучше. Это никак не затуманивает моё сознание, ещё рано. Всё только начинается», – приводит слова Тимошенко Metaratings.
Тимошенко в текущем сезоне Первой лиги принял участие в 30 матчах. За это количество игр ему удалось забить 14 голов, став одним из лучших бомбардиров чемпионата. Также на его счету три результативные передачи. В среднем ем требуется 130 минут на один забитый мяч.
В кубке России Тимошенко принял участие в двух матчах. Там он забил один гол и отдал две голевые. В переходных играх он тоже забил один гол.
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