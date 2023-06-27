Баранник: если Вендел не найдёт клуб, то он вернётся и будет играть за «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о возможном уходе бразильского полузащитника Вендела из клуба.
«Если игрок принял такое решение, а клуб ему разрешил, значит, они видят выход из этой ситуации. Вендел был важным игроком «Зенита» в прошедшем сезоне – несомненно. Но раз обе стороны, можно сказать, договорились, то ситуация не настолько болезненная.
Можно ли найти покупателя, который даст 20 миллионов? 20 миллионов евро — это немного другой разговор. Нынешний футбол — это и рынок. «Зенит» имеет права на этого игрока, значит, может выставлять определённую цену, а какой будет результат, посмотрим. На уровне нашего чемпионата Вендел был сильным футболистом.
Стоит ли удерживать бразильца насильно? Что значит насильно? У него есть контракт. Если клуб не нарушал никаких пунктов в этом контракте по отношению к футболисту, то у него есть прямая обязанность выполнять его. Если Вендел не найдёт клуб, то он вернётся и будет играть за «Зенит». Другого не дано. Или Вендел получит какой-то штраф. Это же его инициатива. Поэтому он должен решать эту проблему. Может, Вендел будет куда-то отдан в аренду с правом выкупа. Мы же с вами не слышали, чтобы он сказал: «Я больше никогда не вернусь в Питер», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».
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