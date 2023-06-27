Оганесян: всегда хочется играть в топ-клубе, как «Спартак», но пока я игрок «Оренбурга»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о желании играть в топ-клубе.
«В целом я рад остаться в «Оренбурге». Это хороший клуб. Всё есть для того, чтобы прогрессировать. В коллективе хорошо приняли. Понятное дело, что хочется улучшать личные результаты.
В будущем хотел бы вернуться в «Спартак»? «Спартак» – это топ-клуб. Всегда хочется играть в топ-клубе, но пока я игрок «Оренбурга», – приводит слова Оганесяна Metaratings.
Оганесян – воспитанник «Спартака». Но за основу московской команды у него всего два сыгранных матча. За 100 минут на поле за красно-белых ему не удалось отличиться.
В этом сезоне Оганесян сыграл в 20 матчах чемпионата России за «Оренбург». На его счету всего 588 минут на поле, но он дважды забил и отдал один голевой пас. За четыре матча кубка России ему удалось забить один гол.
По окончании сезона «Оренбург» выкупил футболиста у «Спартака». Сумма компенсации, по данным Transfermarkt, составила € 500 тыс.
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