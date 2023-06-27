Непомнящий: Личке придётся сплотить команду из множества индивидуальностей в «Динамо»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о назначении Марцела Лички в московское «Динамо».

«Заранее нельзя сказать, как сложится карьера Лички в «Динамо» — многое зависит от того, будут ли там сейчас усиления, которые он потребует. Понятно одно: для Лички работа в «Динамо» — отличный профессиональный вызов, там он получит невероятный опыт. Это клуб другого, нового для него уровня. Марцелу предстоит собрать, сплотить команду из множества индивидуальностей, которые играют в «Динамо».

Это именно то, чего им не хватило в прошлом сезоне. Вроде все игроки хорошего уровня, но сплочённости нет. Это нужно исправлять, если они хотят добиться результата. Конечно, опыт «Оренбурга» поможет Личке в решении этой задачи, но, всё же, каждый случай и каждая команда уникальны. Везде нужен разный подход», – приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».