Форвард «Оренбурга» Оганесян высказался о назначении главным тренером Ярошика

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян отреагировал на уход с поста главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички и назначении на эту должность Иржи Ярошика.

«Конечно, грустно, что потеряли такого сильного тренера, но мы все рады за него, так как он сделал шаг вперёд. Для него это новый вызов. Надеемся, что для него всё удачно сложится. Естественно, заранее никакого общения не состоялось, так как мы не знали, что он уйдёт. Но, можно сказать, что он с нами попрощался.

Что касается нового тренера, знаю, что он в прошлом футболист: играл в Российской Премьер-Лиге и в других чемпионатах. Будет интересно с ним поработать», – приводит слова Оганесяна Metaratings.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 43 очка. За несколько туров до окончания чемпионата бело-голубые уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды. Летом на его место прибыл чешский специалист Марцел Личка.