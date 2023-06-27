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«Зенит» подпишет бразильца, Ибрагимович может возобновить карьеру. Главное к утру

«Зенит» договорился о покупке очередного бразильца, шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил, что может возобновить карьеру, канадский форвард Коннор Макдэвид выиграл «Харт Трофи» текущего сезона Национальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Источник: «Зенит» договорился о переходе вингера «Коринтианса» Педро.

2. Ибрагимович: возможно, вернусь в футбол. Через месяц могу тренироваться с «Миланом».

3. Коннор Макдэвид стал трёхкартным обладателем «Харт Трофи».

4. «Реал» объявил о продлении контракта с Модричем.

5. Илья Сорокин не смог стать обладателем «Везины».

6. Трое россиян — в топе главных кандидатов на введение в Зал славы НХЛ по версии The Score.

7. Соболенко: в Беларуси в меня никто не верил, говорили, что я глупая, ни на что не годная.

8. Президент КХЛ прокомментировал возможные матчи с клубами НХЛ.

9. Глава ВАДА высказался о деле Камилы Валиевой.

10. Экс-жена Сафонова: Матвей пытается ребёнка забрать, машину отобрать, требует алименты.