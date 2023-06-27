«Зенит» подпишет бразильца, Ибрагимович может возобновить карьеру. Главное к утру

«Зенит» договорился о покупке очередного бразильца, шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил, что может возобновить карьеру, канадский форвард Коннор Макдэвид выиграл «Харт Трофи» текущего сезона Национальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Источник: «Зенит» договорился о переходе вингера «Коринтианса» Педро.
2. Ибрагимович: возможно, вернусь в футбол. Через месяц могу тренироваться с «Миланом».
3. Коннор Макдэвид стал трёхкартным обладателем «Харт Трофи».
4. «Реал» объявил о продлении контракта с Модричем.
5. Илья Сорокин не смог стать обладателем «Везины».
6. Трое россиян — в топе главных кандидатов на введение в Зал славы НХЛ по версии The Score.
7. Соболенко: в Беларуси в меня никто не верил, говорили, что я глупая, ни на что не годная.
8. Президент КХЛ прокомментировал возможные матчи с клубами НХЛ.
9. Глава ВАДА высказался о деле Камилы Валиевой.
10. Экс-жена Сафонова: Матвей пытается ребёнка забрать, машину отобрать, требует алименты.
- 27 июня 2023
-
08:37
-
08:30
-
08:27
-
08:10
-
07:59
-
07:21
-
06:52
-
06:19
-
05:53
-
05:47
-
05:39
-
04:57
-
04:55
-
04:47
-
04:32
-
04:27
-
04:18
-
03:44
-
03:44
-
03:39
-
03:27
-
03:02
-
02:54
-
02:19
-
01:58
-
01:45
-
01:41
-
00:42
-
00:38
-
00:28
-
00:26
- 26 июня 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:43
-
23:39