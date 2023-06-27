Масалитин: Помазун правильно решил не сидеть под Акинфеевым

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном переходе российского голкипера московского клуба Ильи Помазуна в европейскую команду.
«Если у него есть шанс поиграть в Европе, то этим шансом стоит воспользоваться. Илья правильно сделал, что решил поиграть в аренде, а не сидеть под Акинфеевым.
Стоит ли соглашаться, если это будет Сегунда? А почему нет? Там тоже есть неплохие команды. Нужно понимать, что игра в Европе – это замечательный опыт, в той же Сегунде, например, можно провести отличный сезон и тогда появится шанс перейти в более топовый коллектив», – приводит слова Масалитина «РБ Спорт».
Илья Помазун выступает за «Урал» из Екатеринбурга на правах аренды с 2021 года. В завершившемся сезоне он провёл за оранжево-чёрную команду 39 матчей, в которых пропустил 55 голов.
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