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Масалитин: Помазун правильно решил не сидеть под Акинфеевым

Масалитин: Помазун правильно решил не сидеть под Акинфеевым
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном переходе российского голкипера московского клуба Ильи Помазуна в европейскую команду.

«Если у него есть шанс поиграть в Европе, то этим шансом стоит воспользоваться. Илья правильно сделал, что решил поиграть в аренде, а не сидеть под Акинфеевым.

Стоит ли соглашаться, если это будет Сегунда? А почему нет? Там тоже есть неплохие команды. Нужно понимать, что игра в Европе – это замечательный опыт, в той же Сегунде, например, можно провести отличный сезон и тогда появится шанс перейти в более топовый коллектив», – приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Илья Помазун выступает за «Урал» из Екатеринбурга на правах аренды с 2021 года. В завершившемся сезоне он провёл за оранжево-чёрную команду 39 матчей, в которых пропустил 55 голов.

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