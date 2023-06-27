Чанов: Шунин в течение сезона устал психологически

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о позиции голкипера в московском «Динамо».

«Тренер сам определяет, в каком состоянии вратарь. Шунин однозначно был номером один, потому что Лещук раньше не тянул, потом Антон в течение сезона устал чисто психологически. Игоря попробовали, и он потянул. Нельзя быть уверенным, кто будет первым номером в новом сезоне. Ведь, что Лещук, что Шунин не провели сезон достаточно ровно. Когда вратарь является первым номером, он должен иметь право на ошибку. Если его постоянно менять, ничего хорошего не получится. Думаю, «Динамо» ещё подключает молодого вратаря. В тренировочном процессе три голкипера — лучший вариант», – приводит слова Чанова «РБ Спорт».