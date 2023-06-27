«Манчестер Сити» предложил за Райса свыше € 100 млн. У них преимущество перед «Арсеналом»

«Манчестер Сити» предложил за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса € 105 млн (€12 млн из суммы — бонусы). Клуб повторил второе предложение «Арсенала», которое было отклонено, однако предлагает для «молотобойцев» более привлекательный вариант выплат. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее «Арсенал» предложил «Вест Хэму» за Райса всё те же € 105 млн, но по схеме € 88+17 млн, предложив выплачивать эту сумму следующие пять лет. «Манчестер Сити» готов заплатить за трансфер в более короткий срок.

24-летний Райс находится в структуре «Вест Хэма» с 14-летнего возраста, ранее он играл в академии «Челси». В минувшем сезоне англичанин принял участие в 50 матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Райс помог своей команде выиграть Лигу конференций.

Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма». Видеоролик: