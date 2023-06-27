«Вест Хэм» и «Ювентус» провели переговоры о трансфере Дениса Закарии

Английский «Вест Хэм» и итальянский «Ювентус» созванивались по поводу возможного перехода полузащитника Дениса Закарии. Об этом сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио.

Прошедший сезон Закария провёл в «Челси» на правах аренды из «Ювентуса». Игрок провёл в составе «синих» 11 матчей (722 минуты) во всех турнирах, отметившись одним голом. «Аристократы» имели право выкупить Дениса, но в итоге прекратили сотрудничество. Однако теперь у игрока есть шансы вернуться в английскую Премьер-лигу: «Вест Хэм» и «Ювентус» уже дважды провели переговоры по телефону.

В прошедшем сезоне «Вест Хэм» занял 14-е место в английской Премьер-лиге, а также получил право сыграть в Лиге Европы благодаря победе в Лиге конференций.