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«Вест Хэм» и «Ювентус» провели переговоры о трансфере Дениса Закарии

«Вест Хэм» и «Ювентус» провели переговоры о трансфере Дениса Закарии
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Английский «Вест Хэм» и итальянский «Ювентус» созванивались по поводу возможного перехода полузащитника Дениса Закарии. Об этом сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио.

Прошедший сезон Закария провёл в «Челси» на правах аренды из «Ювентуса». Игрок провёл в составе «синих» 11 матчей (722 минуты) во всех турнирах, отметившись одним голом. «Аристократы» имели право выкупить Дениса, но в итоге прекратили сотрудничество. Однако теперь у игрока есть шансы вернуться в английскую Премьер-лигу: «Вест Хэм» и «Ювентус» уже дважды провели переговоры по телефону.

В прошедшем сезоне «Вест Хэм» занял 14-е место в английской Премьер-лиге, а также получил право сыграть в Лиге Европы благодаря победе в Лиге конференций.

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