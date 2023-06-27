Балахнин: в следующем сезоне «Ростов» не попадёт в топ-5 РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил перспективы ростовчан в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. По его мнению, команда Валерия Карпина не сможет второй раз подряд финишировать в топ-5.
«Сейчас сложно говорить о том, как выступит «Ростов» в следующем сезоне. Нужно посмотреть, как команда подготовится на сборах, какие игроки придут. Но я думаю, что «Ростов» не попадет в топ-5 в следующем сезоне: конкуренты усилится, они не пропустят команду Карпина вперед. «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо» — именно эти клубы будут претендовать на место в топ-5 в следующем сезоне», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом страны стал «Зенит», второе и третье место заняли ЦСКА и «Спартак» соответственно.
- 27 июня 2023
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