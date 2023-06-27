Россиянин Иосифов близок к уходу из «Вильярреала», на его место приходит игрок «Барселоны»

Полузащитник структуры «Вильярреала» Никита Иосифов, вероятно, продолжит карьеру в другой команде. Об этом сообщает Esportbase.

На его место «жёлтая субмарина» покупает полузащитника «Барселоны» Фабио Бланко, умеющего играть не только на левом фланге атаки, но также закрывать противоположный фланг, выступать в центре поля.

22-летний Иосифов оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры московского «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во втором по силе дивизионе Испании, забив один гол. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года (Transfermarkt).

Иосифов — воспитанник «Спартак», но с 2018 по 2021 год находился в структуре «железнодорожников».