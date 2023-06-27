Россиянин Иосифов близок к уходу из «Вильярреала», на его место приходит игрок «Барселоны»
Поделиться
Полузащитник структуры «Вильярреала» Никита Иосифов, вероятно, продолжит карьеру в другой команде. Об этом сообщает Esportbase.
На его место «жёлтая субмарина» покупает полузащитника «Барселоны» Фабио Бланко, умеющего играть не только на левом фланге атаки, но также закрывать противоположный фланг, выступать в центре поля.
22-летний Иосифов оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры московского «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во втором по силе дивизионе Испании, забив один гол. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года (Transfermarkt).
Иосифов — воспитанник «Спартак», но с 2018 по 2021 год находился в структуре «железнодорожников».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июня 2023
-
10:11
-
10:10
-
10:06
-
10:04
-
10:00
-
09:53
-
09:47
-
09:36
-
09:20
-
09:19
-
09:00
-
08:52
-
08:37
-
08:30
-
08:27
-
08:10
-
07:59
-
07:21
-
06:52
-
06:19
-
05:53
-
05:47
-
05:39
-
04:57
-
04:55
-
04:47
-
04:32
-
04:27
-
04:18
-
03:44
-
03:44
-
03:39
-
03:27
-
03:02
-
02:54
Партнерский контент