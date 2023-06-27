В «Спартаке» объяснили, почему представили календарь РПЛ роликом в стиле аниме

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему московский клуб решил представить календарь Российской Премьер-Лиги на следующий сезон в стиле аниме.
«Главное, что ролик понравился нашим болельщикам. Почему в стиле аниме? Во-первых, это красиво и необычно, во-вторых — аниме нравится молодому зрителю, а мы хотим расширять аудиторию», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».
Напомним, накануне «Спартак» презентовал календарь на новый сезон РПЛ в стиле аниме. В видео множество отсылок к событиям минувшего сезона и ожидания от будущего. Например, матч с «Ростовом», который выпадает на 15-й тур, «Спартак» представил в образе состязания двух дельфинов, сделав отсылку к противостоянию форвардов Николая Комличенко и Александра Соболева. Нападающие известны своим умением зарабатывать пенальти. Это далеко не единственная «пасхалка» в ролике.
Видео опубликовано на YouTube-канале «Спартака»
- 27 июня 2023
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