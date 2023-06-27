Игорь Лещук: попадание в топ-3 в новом сезоне будет нормальным результатом для «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Задача «Динамо» — хорошо выступить в новом сезоне. Год назад мы заняли третье место в чемпионате и были в финале Кубка России, но некоторых болельщиков данный результат всё равно расстроил. У людей разные мнения по тому, чего мы должны добиться, чтобы занести сезон в актив.

На мой взгляд, попадание в топ-3 в новом сезоне будет нормальным результатом для «Динамо», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Лещук принял участие в шести матчах, пропустив 11 голов и дважды сохранив ворота в неприкосновенности. Его команда завершила сезон на девятом месте.