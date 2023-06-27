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Защитник ЦСКА Роша: начинал с низов, а теперь я в большом клубе мирового футбола

Защитник ЦСКА Роша: начинал с низов, а теперь я в большом клубе мирового футбола
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша считает московскую команду «большим клубом мирового футбола».

«У меня ещё не было опыта игры в Бразилии, но уже есть хороший в европейском футболе, где я продвигаюсь по карьерной лестнице. Начав с самых низов, сегодня выступаю за большой клуб мирового футбола. Игра в Бразилии? Хотел бы получить такой опыт, но не знаю, когда у меня будет подобный шанс. Однако в футболе много сюрпризов.

Думаю, провёл хороший сезон. Он был запоминающимся, ведь я выиграл свой первый трофей — Кубок России. Он был потрясающим как на индивидуальном уровне, так и на командном. Хочу провести ещё один сезон на таком уровне. У меня есть соглашение с ЦСКА, счастлив в России. Сейчас сосредоточен на отдыхе, но уже начинаю подготовку к новому сезону. Если моему уходу будет суждено случится, то он случится», — приводит слова Роши Globo.

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