Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: если из «Зенита» уйдут бразильцы, то «Спартак» приблизится к нему по уровню

Мостовой: если из «Зенита» уйдут бразильцы, то «Спартак» приблизится к нему по уровню
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе легионеров из «Зенита». По его мнению, уход бразильцев из «Зенита» создаст интригу в чемпионате России — «Спартак» приблизится по уровню к сине-бело-голубым.

«Слухи по поводу ухода легионеров «Зенита» постоянно муссируются СМИ. Но что-то пока все на месте, никто никуда не ушел. Посмотрим, как «Зенит» переживет нынешнее лето. Но не думаю, что состав серьезно изменится. Кстати, там помимо бразильцев очень много хороших игроков. Поэтому команда в любом случае останется в числе лидеров чемпионата. Но если из «Зенита» уйдут бразильцы, то «Спартак» приблизится по уровню к петербуржцам. Может, хоть так интрига в борьбе за чемпионство появится», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Материалы по теме
Убойный старт «Зенита» и везение «Спартака». Всё о календаре призёров РПЛ в новом сезоне
Убойный старт «Зенита» и везение «Спартака». Всё о календаре призёров РПЛ в новом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023