«Вест Хэм» отклонил предложение свыше € 100 млн от «Манчестер Сити» за Райса — Орнштейн

Предложение «Манчестер Сити» в размере € 105 млн за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса было отклонено лондонским клубом. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По сведениям источника, руководство «молотобойцев» не впечатлило подобное предложение и они быстро отклонили его. Одним из фаворитом на подписание 24-летнего Райса является «Арсенал», чьи предложения ранее отклонялись.

Деклан Райс в прошлом сезоне выиграл первый трофей в карьере, сумев помочь команде завоевать Лигу конференций. Его контракт с «Вест Хэмом», в структуре которого он находится около 10 лет, истекает по окончании сезона-2023/2024. В минувшей кампании Райс забил пять голов и отдал четыре голевые передачи в 50 встречах.

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