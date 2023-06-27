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Морган: фанаты смеялись, когда я предлагал подписать Роналду в «Арсенал». Где они сейчас?

Морган: фанаты смеялись, когда я предлагал подписать Роналду в «Арсенал». Где они сейчас?
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Британский журналист Пирс Морган высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«В прошлом году болельщики «Арсенала» смеялись надо мной, когда я предлагал подписать Роналду, когда он покинул «Юнайтед». И где они сейчас? Разве Роналду не смог бы помочь привести клуб к заветной цели, когда был травмирован Жезус? Роналду способен помогать не только голами, но и менталитетом. Когда такой игрок появляется в раздевалке, это даёт мотивацию молодым футболистам.

Что касается итогов сезона, я вижу слова Артеты и Эдегора, показывающие разочарование. Я уверен, что мы извлечём нужные уроки. Но давайте не питать иллюзий: мы слили титул. Он был у нас в руках, а мы его проиграли. И это вопрос менталитета», — приводит слова Моргана TalkSPORT.

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