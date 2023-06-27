Наиль Умяров высказался о работе экс-гендиректора «Спартака» Мележикова

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о работе бывшего генерального директора красно-белых Евгения Мележикова.
«Пока не общался с новым руководством. Евгения Владимировича (Мележикова. — Прим. «Чемпионата») только поздравлял с днём рождения ещё до его ухода. Думаю, что в любом случае пообщаемся.
Насколько часто футболисты взаимодействуют с гендиректором? В любом случае гендиректор — это важная часть всей структуры клуба. Понятно, что за спортивную часть более ответственен спортивный директор. Но генеральный директор — это всё, что происходит за пределами футбольного поля. Связь была всегда достаточно близкая, так как Евгений Владимирович всегда был с командой, всегда был на связи — приходил и поддерживал в тяжёлые моменты», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 27 июня 2023
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