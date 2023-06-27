Наиль Умяров: «Спартак» достойно прошёл сезон-2022/2023 в РПЛ
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров подвёл итоги прошедшего сезона.
«Что-то не получилось в каких-то играх. Но в целом достаточно достойно прошли обе части сезона. Да, когда-то было лучше, а когда-то было чуть тяжелее и результаты ухудшались. Но «Спартак» достойно провёл прошедший сезон в РПЛ», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Минувший сезон «Спартак» завершил на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 54 очка в 30 турах. Следующий сезон команда начнёт матчем с «Оренбургом» в 1-м туре РПЛ. На групповом этапе Фонбет Кубка России «Спартак» встретится с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари Нижний Новгород».
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