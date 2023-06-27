Милорад Мажич рассказал, что планирует изменить в российском судействе

Новый глава департамента судейства РФС Милорад Мажич рассказал, что планирует изменить в работе российского судейского корпуса в ближайшей перспективе.

«Одним из первых заметных нововведений в работе судейского корпуса станет изменение концепции оценивания работы арбитров. За основу будет взят передовой опыт ФИФА, который использовался на последнем чемпионате мира по футболу в Катаре. С нового сезона оценивать работу судей будут VAR-инспекторы, которые получат доступ к переговорам судейской бригады и будут следить за матчем не с трибуны стадиона, как раньше, а в отдельной комнате VAR-центра. Это изменение позволит существенно повысить качество выставляемых оценок, а также сократит расходы на логистику», — приводит слова Мажича официальный сайт РФС.