«Вильярреал» объявил о подписании контракта с экс-игроком «Манчестер Сити» и «Барселоны»

Бывший полузащитник «Вильярреала» Денис Суарес, выступавший за команду с 2015 по 2016 год, вернулся в «жёлтую субмарину». Об этом сообщает пресс-служба испанского коллектива на официальном сайте. 29-летний Суарес подписал с «Вильярреалом» трёхлетний контракт.

Суарес — воспитанник «Сельты». С 2011 по 2013 год он находился в структуре «Манчестер Сити», а затем до 2019-го ( с перерывами) был игроком игроком «Барселоны». В составе сине-гранатовых Суарес по два раза выиграл все испанские трофеи, а в «Севилье» стал победителем Лиги Европы сезона-2014/2015.

Вторую половину минувшего сезона Суарес провёл на правах аренды в «Эспаньоле», где в 18 матчах не отметился результативными действиями. Права на него принадлежали «Сельте».

Видеообзор. «Вильярреал» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 38-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.