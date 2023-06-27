Каманцев прокомментировал назначение Мажича на пост главы департамента судейства РФС

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал назначение сербского специалист Милорада Мажича на пост руководителя департамента судейства РФС. Напомним, ранее департамент судейства возглавлял сам Каманцев.

«Рады приветствовать Милорада Мажича в качестве руководителя департамента судейства РФС. Милорад не нуждается в представлении. Он был топовым арбитром, а затем отлично зарекомендовал себя в качестве руководителя и наставника судей, работая в ФИФА и на Кипре. Мы начали сотрудничать с Милорадом в прошлом сезоне: он оценивал решения наших судей в экспертно-судейской комиссии, во время зимней паузы приезжал на сборы к судьям РПЛ. За это время ему удалось погрузиться в специфику российского судейства, узнать сильные и слабые стороны наших арбитров. Уверен, что в новой роли Милорад поможет нам в реализации запущенных реформ. Это лучший кандидат, который позволит судьям РПЛ сделать шаг вперед и усилит проект VAR.

Также отмечу, что с приходом Милорада Мажича будет запущено изменение организации судейства РПЛ на основе самых современных образцов ФИФА", — приводит слова Каманцева официальный сайт РФС.