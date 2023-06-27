Игрок «Спартака» Зиньковский: сейчас ничего не может заставить задуматься о смене команды

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что не собирается покидать команду.

«Сейчас ничего не может заставить задуматься о смене команды. На данный момент всё нормально. Мы сейчас начнём готовиться к сезону», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

За сезон-2022/2023 в рамках РПЛ Зиньковский сыграл 28 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. До «Спартака» он провёл четыре сезона в составе «Крыльев Советов».

По итогам сезона-2022/2023 «Локомотив» оказался на восьмом месте, набрав 45 очков в 30 играх. «Спартак» взял бронзу Российской Премьер-Лиги, набрал 54 очка в 30 играх. Зиньковский поучаствовал в 28 матчах лиги, забив три гола.