Игрок «Спартака» Зиньковский: сейчас ничего не может заставить задуматься о смене команды
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что не собирается покидать команду.
«Сейчас ничего не может заставить задуматься о смене команды. На данный момент всё нормально. Мы сейчас начнём готовиться к сезону», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
За сезон-2022/2023 в рамках РПЛ Зиньковский сыграл 28 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. До «Спартака» он провёл четыре сезона в составе «Крыльев Советов».
По итогам сезона-2022/2023 «Локомотив» оказался на восьмом месте, набрав 45 очков в 30 играх. «Спартак» взял бронзу Российской Премьер-Лиги, набрал 54 очка в 30 играх. Зиньковский поучаствовал в 28 матчах лиги, забив три гола.
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