В «Оренбурге» рассказали, как смогли подписать футболиста, которого хотел «Манчестер Сити»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, за счёт чего команде удалось подписать нападающего турецкого «Алтынорду» Эмирджана Гюрлюка.
«По Гюрлюку вообще отдельная история. Нам очень сильно повезло. Гюрлюк входит в пятерку лучших 19-летних игроков в Европе. «Манчестер Сити» был готов за него заплатить € 3 млн и оставить его в аренде в Турции. Нам повезло, что президент «Алтынорду» пророссийский и что у агента Гюрлюка русская супруга. На этой волне нам удалось его вытащить у «Манчестер Сити», «Фенербахче» и «Бешикташа», — сказал Андреев в интервью телеграм-каналу «Аналитика ФК Оренбург».
Эмирджан Гюрлюк является воспитанником «Галатасарая». За «Алтынорду» футболист играл с 2019 года.
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