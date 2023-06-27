В «Оренбурге» рассказали, как смогли подписать футболиста, которого хотел «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, за счёт чего команде удалось подписать нападающего турецкого «Алтынорду» Эмирджана Гюрлюка.

«По Гюрлюку вообще отдельная история. Нам очень сильно повезло. Гюрлюк входит в пятерку лучших 19-летних игроков в Европе. «Манчестер Сити» был готов за него заплатить € 3 млн и оставить его в аренде в Турции. Нам повезло, что президент «Алтынорду» пророссийский и что у агента Гюрлюка русская супруга. На этой волне нам удалось его вытащить у «Манчестер Сити», «Фенербахче» и «Бешикташа», — сказал Андреев в интервью телеграм-каналу «Аналитика ФК Оренбург».

Эмирджан Гюрлюк является воспитанником «Галатасарая». За «Алтынорду» футболист играл с 2019 года.