Зиньковский: у «Спартака» была бы «группа смерти» в КР, если бы дальше выходили два клуба

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о турнирных амбициях красно-белых в Кубке России сезона-2023/2024. Футболист считает, что красно-белые должны выходить из группы.

«У «Спартака» была бы «группа смерти», если бы дальше выходили два клуба. Надо выходить из группы. Скорее всего, выйдут те команды, которые должны выйти и чуть посильнее», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, по результатам жеребьёвки сформировались следующие группы в Кубке России:

Группа А: ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел».

Группа В: «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин».

Группа С: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика».

Группа D: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».