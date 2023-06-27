Зиньковский: у «Спартака» была бы «группа смерти» в КР, если бы дальше выходили два клуба
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о турнирных амбициях красно-белых в Кубке России сезона-2023/2024. Футболист считает, что красно-белые должны выходить из группы.
«У «Спартака» была бы «группа смерти», если бы дальше выходили два клуба. Надо выходить из группы. Скорее всего, выйдут те команды, которые должны выйти и чуть посильнее», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, по результатам жеребьёвки сформировались следующие группы в Кубке России:
Группа А: ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел».
Группа В: «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин».
Группа С: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика».
Группа D: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».
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