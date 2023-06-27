Полузащитник «Спартака» Зиньковский рассказал о целях в новом сезоне
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский назвал личные и командные цели на предстоящий сезон.
«Конечно, ставлю личные цели. Хочу забить больше, чем в прошлом сезоне, отдать больше и помочь команды. Конечно, попасть в сборную. Цели с командой? Хочу выигрывать каждый матч», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
27-летний Зиньковский стал игроком «Спартака» в июле 2022 года. С тех пор в 37 матчах за команду он забил три гола и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами подписано до лета 2027 года. В прошлом сезоне полузащитник помог команде занять третье место в Российской Премьер-Лиге.
Игроки «Спартака» присоединились к фанатам на матче Медиалиги. Видеоролик:
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