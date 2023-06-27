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Полузащитник «Вильярреала» Парехо хочет перейти в «Барселону» — Relevo

Полузащитник «Вильярреала» Парехо хочет перейти в «Барселону» — Relevo
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Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо может пополнить состав «Барселоны». Об этом сообщает Relevo.

Главный тренер «Барселоны» Хави созванивался с Парехо ещё зимой. Несмотря на то, что контракт игрока с «Вильярреалом» рассчитан до 2024 года, клуб готов бесплатно отпустить его этим летом. Возможный уход полузащитника связан с холодными отношениями с наставником «Вильярреала» Кике Сетьеном, который продолжит работать в клубе в следующем сезоне. Кроме того, Парехо хочет попробовать свои силы в топ-клубе. Однако Даниэль привык быть игроком основы, и он планирует обсудить с Хави свой статус в новой команде.

Парехо играет на добивании после пенальти.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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