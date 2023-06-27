Полузащитник «Вильярреала» Парехо хочет перейти в «Барселону» — Relevo
Поделиться
Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо может пополнить состав «Барселоны». Об этом сообщает Relevo.
Главный тренер «Барселоны» Хави созванивался с Парехо ещё зимой. Несмотря на то, что контракт игрока с «Вильярреалом» рассчитан до 2024 года, клуб готов бесплатно отпустить его этим летом. Возможный уход полузащитника связан с холодными отношениями с наставником «Вильярреала» Кике Сетьеном, который продолжит работать в клубе в следующем сезоне. Кроме того, Парехо хочет попробовать свои силы в топ-клубе. Однако Даниэль привык быть игроком основы, и он планирует обсудить с Хави свой статус в новой команде.
Парехо играет на добивании после пенальти.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Комментарии
- 27 июня 2023
-
14:42
-
14:41
-
14:31
-
14:28
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:07
-
14:07
-
14:05
-
14:03
-
13:52
-
13:50
-
13:40
-
13:29
-
13:27
-
13:17
-
13:13
-
13:03
-
13:02
-
12:55
-
12:44
-
12:39
-
12:37
-
12:33
-
12:25
-
12:16
-
12:12
-
12:09
-
12:03
-
11:45
-
11:44
-
11:33
-
11:32
-
11:20
Партнерский контент