Московский «Спартак» объявил о выходе команды из отпуска. Сегодня, 27 июня, красно-белые начинают подготовку к новому сезону. Первый этап летнего межсезонья — прохождение медицинского обследования.

«Вышли из отпуска! Сегодня утром красно-белые собрались в клинике для прохождения медицинского обследования», — написала пресс-служба московского «Спартака» в клубном телеграм-канале.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив ЦСКА и «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом пятый раз подряд. Армейцы, в свою очередь, завоевали Фонбет Кубок России. Таким обрзоам, в матче за Суперкубок страны встретятся «Зенит» и ЦСКА. Игра состоится 15 июля в Казани.