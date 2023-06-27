Игрок «Локомотива» Фассон: зимой злился, что не могу тренироваться в общей группе
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Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон сравнил зимние и летние сборы.
«Зимой было сложнее, потому что тогда у меня была травма, я восстанавливался. Даже злился, что столько времени прошло, а я всё никак не вернусь к тренировкам в общей группе. Там было тяжелее именно в психологическом плане. Сейчас тренировки намного сложнее тех, которые были у меня зимой, но я счастлив, потому что наконец занимаюсь вместе с командой», — сказал Фассон в интервью клубной пресс-службе.
Фассон перешёл в «Локомотив» прошлым летом, но получил травму в начале сезона. Всего за прошедший сезон игрок провёл в Российской Премьер-Лиге три матча. Железнодорожники заняли восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах.
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