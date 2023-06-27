Артём Попов покинул «Рубин»
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Защитник Артём Попов покинул казанский «Рубин». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
Контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил Артёма и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.
Попов перешёл в «Рубин» в 2022 году из калининградской «Балтики» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне игрок принял участие в 18 матчах казанцев во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость 30-летнего защитника, по данным Transfermarkt, составляет € 250 тыс.
В минувшем сезоне «Рубин» выступал в Мелбет Первой лиге. Команда набрала 69 очков в 34 матчах и заняла первое место. Следующий сезон «Рубин» начнёт матчем с «Локомотивом» в Российской Премьер-Лиге.
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