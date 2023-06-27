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Источник: Гонгадзе покинул «Факел»

Источник: Гонгадзе покинул «Факел»
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Нападающий воронежского «Факела» Георгий Гонгадзе покинул клуб. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

У Гонгадзе истёк контракт с «Факелом». После стыковых матчей воронежцы предлагали нападающему повышение зарплаты. Игрок просил зарплату в размере 1 млн рублей в месяц чистыми, но клуб не посчитал нужным продлевать соглашение на таких условиях. Сообщается, что на момент переговоров предложений от других клубов Российской Премьер-Лиги у футболиста не было.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Гонгадзе принял участие в 28 матчах в составе «Факела», отметившись девятью голами и тремя результативными передачами. Воронежская команда сохранила место в РПЛ по итогам стыковых матчей.

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