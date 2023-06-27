Дмитрий Тарасов ответил на вопрос о возможном возвращении в профессиональный футбол
Поделиться
Бывший футболист «Локомотива» и сборной России, а ныне игрок медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов ответил на вопрос о возможном возвращении в профессиональный футбол.
«Готов ли я к возвращению в профессиональны футбол? Я себя чувствую прекрасно. Хороший ход набрала и команда, и я. Поэтому для меня это [был бы] вызов, мне интересно», — приводит слова Дмитрия Тарасова Metaratings.
Последним клубом 36-летнего Тарасова был московский «Велес», который он покинул в октябре 2021 года. Также полузащитник играл за «Москву», «Локомотив» и «Рубин». В составе железнодорожников Дмитрий провёл 188 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Он объявил о завершении профессиональной карьеры летом 2022 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июня 2023
-
14:53
-
14:42
-
14:41
-
14:31
-
14:28
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:07
-
14:07
-
14:05
-
14:03
-
13:52
-
13:50
-
13:40
-
13:29
-
13:27
-
13:17
-
13:13
-
13:03
-
13:02
-
12:55
-
12:44
-
12:39
-
12:37
-
12:33
-
12:25
-
12:16
-
12:12
-
12:09
-
12:03
-
11:45
-
11:44
-
11:33
-
11:32
Партнерский контент