Бывший футболист «Локомотива» и сборной России, а ныне игрок медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов ответил на вопрос о возможном возвращении в профессиональный футбол.

«Готов ли я к возвращению в профессиональны футбол? Я себя чувствую прекрасно. Хороший ход набрала и команда, и я. Поэтому для меня это [был бы] вызов, мне интересно», — приводит слова Дмитрия Тарасова Metaratings.

Последним клубом 36-летнего Тарасова был московский «Велес», который он покинул в октябре 2021 года. Также полузащитник играл за «Москву», «Локомотив» и «Рубин». В составе железнодорожников Дмитрий провёл 188 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Он объявил о завершении профессиональной карьеры летом 2022 года.