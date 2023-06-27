Джикия: не удалось съездить в Грузию в отпуске, но получилось набрать несколько лишних кг

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как провёл летний отпуск. Он признался, что успел набрать несколько килограммов лишнего веса, но не успел съездить в Грузию.
«Отпуск провёл в Москве, занимался делами и здоровьем. Всё в штатном режиме. Не удалось съездить в Грузию, но получилось набрать несколько лишних килограммов. Сколько? Немного, рабочий вес», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив ЦСКА и «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом в пятом сезоне подряд. Армейцы, в свою очередь, завоевали Фонбет Кубок России. Таким образом, в матче за Суперкубок страны встретятся «Зенит» и ЦСКА. Игра состоится 15 июля в Казани.
- 27 июня 2023
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