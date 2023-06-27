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Капитан «Спартака» Джикия ответил на вопрос об уходе гендиректора Мележикова из клуба

Капитан «Спартака» Джикия ответил на вопрос об уходе гендиректора Мележикова из клуба
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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос об уходе генерального директора Евгения Мележикова из клуба.

«Списывались и созванивались с Мележиковым — мы в хороших отношениях. Понятное дело, что в футболе и спорте бывает такое, что люди уходят. Но мы с ним будем на связи, потому что очень давно знакомы. Да, он покинул пост генерального директора, но мы остаёмся в хороших дружеских отношениях», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, а затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.

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