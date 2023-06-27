Капитан «Спартака» Джикия ответил на вопрос об уходе гендиректора Мележикова из клуба

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос об уходе генерального директора Евгения Мележикова из клуба.
«Списывались и созванивались с Мележиковым — мы в хороших отношениях. Понятное дело, что в футболе и спорте бывает такое, что люди уходят. Но мы с ним будем на связи, потому что очень давно знакомы. Да, он покинул пост генерального директора, но мы остаёмся в хороших дружеских отношениях», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, а затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.
- 27 июня 2023
-
14:53
-
14:42
-
14:41
-
14:31
-
14:28
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:07
-
14:07
-
14:05
-
14:03
-
13:52
-
13:50
-
13:40
-
13:29
-
13:27
-
13:17
-
13:13
-
13:03
-
13:02
-
12:55
-
12:44
-
12:39
-
12:37
-
12:33
-
12:25
-
12:16
-
12:12
-
12:09
-
12:03
-
11:45
-
11:44
-
11:33
-
11:32