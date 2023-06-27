Георгий Джикия высказался о возможном участии своей медийной команды в Кубке России
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном участии своей медийной команды в Кубке России. Напомним, Джикия вместе с одноклубником Александром Соболевым основали команду под названием «Бей Беги». Их клуб уже второй сезон выступает в Медиалиге. В ближайшем розыгрыше Кубка России примут участие несколько медийных команд, в числе которых может оказаться и «Бей Беги».
«Не обидно ли что «Бей Беги» не будет играть в Кубке? Почему обидно? Мне сказали, что команда, занимающая третье месте в Медиалиге, получает путёвку в Кубок России. Не могу представить, что «Бей Беги» сыграет в Кубке России со «Спартаком». В матчах Кубка для «Бей Беги» я буду просто зрителем», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
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