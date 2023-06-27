Капитан «Спартака» Джикия: сколько процентов, что в РПЛ сменится чемпион? Я не аналитик

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Появится ли дерзкий клуб, который победит «Зенит» на длительной дистанции? Чемпионат покажет. Не знаю, дерзкий или нет, но чемпионат покажет. Сколько процентов, что в РПЛ сменится чемпион? Я не аналитик, чтобы давать проценты. Давайте начнём сезон и будем анализировать после каждого тура», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Чемпионом России по итогам прошедшего сезона стал санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 70 очков в 30 матчах, выиграв титул в пятый раз подряд. «Спартак» финишировал на третьей строчке турнирной таблицы. Красно-белые набрали 54 очка.