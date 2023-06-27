Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt повысил рыночную стоимость Александра Головина

Transfermarkt повысил рыночную стоимость Александра Головина
Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил повышение к рыночной стоимости на Transfermarkt. Теперь 27-летний российский футболист оценивается в € 28 млн. Ранее его оценивали в € 25 млн, а пиком стоимости игрока были € 30 млн.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В 176 матчах за французскую команду полузащитник забил 25 голов и отдал 33 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

По рыночной стоимости Головин — первый игрок в России и третий в «Монако». Дороже Александра в клубе оцениваются защитник Аксель Дисаси и полузащитник Мохамед Камара. В чемпионате Франции Головин — 23-й футболист по стоимости. Напомним, чемпионом Франции в прошлом сезоне стал «ПСЖ».

Материалы по теме
В «Арсенале» определились с альтернативой Деклану Райсу. Им станет одноклубник Головина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023