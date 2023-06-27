Transfermarkt повысил рыночную стоимость Александра Головина
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Полузащитник «Монако» Александр Головин получил повышение к рыночной стоимости на Transfermarkt. Теперь 27-летний российский футболист оценивается в € 28 млн. Ранее его оценивали в € 25 млн, а пиком стоимости игрока были € 30 млн.
Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В 176 матчах за французскую команду полузащитник забил 25 голов и отдал 33 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
По рыночной стоимости Головин — первый игрок в России и третий в «Монако». Дороже Александра в клубе оцениваются защитник Аксель Дисаси и полузащитник Мохамед Камара. В чемпионате Франции Головин — 23-й футболист по стоимости. Напомним, чемпионом Франции в прошлом сезоне стал «ПСЖ».
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