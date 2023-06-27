Георгий Джикия: мне хочется, чтобы Бакаев играл, улыбался и был счастлив

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о бывшем одноклубнике Зелимхане Бакаеве, который в 2022 году перешёл в «Зенит», где получает мало игровой практики.

«Что касается Зелима, то мы с ним тоже на связи. Многого я вам рассказать не могу. Но мне как другу хочется, чтобы он играл, был счастлив и улыбался. К сожалению, на сегодняшний день он получает мало игровой практики. Не знаю, что ему ещё могу передать. Пусть тренируется и выкладывается. Думаю, шанс у него точно появится», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив ЦСКА и «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом пятый раз подряд.