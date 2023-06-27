Джикия сообщил, что не обсуждал с Промесом тему с вынесением приговора в Нидерландах

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не обсуждал с нападающим красно-белых Квинси Промесом его уголовные дела в Нидерландах.

«Нет, сегодня не общались с Промесом — мы приехали на медосмотр в разное время. Понятное дело, что пересеклись и поздоровались, но на личные темы не общались. Планирую ли разговор? Мы со всеми планируем разговор. С завтрашнего дня будем жить вместе. Закроемся на базе, поэтому точно со всеми будем разговаривать», — передаёт слова Георгия Джикии корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, нидерландский суд приговорил Квинси Промеса к 18 месяцам тюремного заключения и компенсации в размере € 7 тыс. по делу о нападении на двоюродного брата.