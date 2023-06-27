Источник: стал известен календарь стартовых туров Первой лиги сезона-2023/2024

Стал известен календарь стартовых туров Мелбет Первой лиги следующего сезона, сообщил телеграм-канал «Первый спорт».
Фото: Телеграм-канал «Первый спорт»
Отмечается, что у расписания, которое разрабатывалось совместно с ВШЭ, изначально было 25 вариантов. В итоге был выбран самый оптимальный, который учитывает климатические, инфраструктурные, географические и ТВ-ограничения.
В первом туре «Торпедо» сыграет с «Динамо» Махачкала, «Родин» — с «Соколом», «Нефтехимик» — с «Волгарём», «Акрон» — с КАМАЗом, СКА-Хабаровск — с «Шинником», «Арсенал» — с «Ленинградцем», «Кубань» — с «Енисеем», «Черноморец» — с «Аланией», а «Тюмень» — с «Химками».
По итогам предыдущего сезона в Российскую Премьер-Лигу вышли «Рубин» и «Балтика». «Торпедо» и «Химки» вылетели из высшей лиги.
- 27 июня 2023
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