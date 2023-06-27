Женская сборная России сыграет с командой Ирана в Казани

Пресс-служба женской сборной России в своём телеграм-канале анонсировала проведение товарищеского матча с командой Ирана, который состоится 14 июля на стадионе «Центральный» в Казани. 18 июля команды проведут ещё одну встречу, но уже без зрителей.
Отметим, что 1 и 4 июля сборная России проведёт два выездных матча с командой Китая. С 26 июня по 6 июля у команды проходит учебно-тренировочный сбор в китайском городе Циндао.
«В июне получили от сборной Китая предложение провести два товарищеских матча. Очень интересно сыграть с соперником такого высокого уровня. Китай – неоднократный победитель Кубка Азиатской конфедерации, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр. Сейчас китайская команда готовится к участию в ЧМ-2023, поэтому матчи пройдут в закрытом режиме. Благодарны российским клубам за то, что [они] проявили солидарную позицию и отпустили футболисток вне дат официальных окон ФИФА. Все прекрасно понимают значимость и важность этих спаррингов», — сказал главный тренер сборной России Юрий Красножан.
- 27 июня 2023
-
16:15
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:46
-
15:36
-
15:27
-
15:27
-
15:08
-
15:04
-
14:59
-
14:53
-
14:42
-
14:41
-
14:31
-
14:28
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:07
-
14:07
-
14:05
-
14:03
-
13:52
-
13:50
-
13:40
-
13:29
-
13:27
-
13:17
-
13:13
-
13:03
-
13:02
-
12:55