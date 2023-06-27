«Барселона» не подпишет Амрабата из-за того, что в клуб не перешёл Месси — Sport.es

«Барселона» отказалась от идеи подписать полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. Об этом сообщает Sport.es.

Сине-гранатовые хотели подписать Амрабата в случае перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси. Таким образом клуб планировал сбалансировать центр поля. Однако после перехода Месси в «Интер Майами» возможный трансфер Софьяна потерял первоначальный смысл.

В данный момент главный тренер «Барселоны» Хави ищет игрока с хорошим контролем мяча и умением играть впереди защитников. При этом из-за финансовых ограничений клубу нужен игрок по невысокой цене.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В прошедшем сезоне «Барселона» впервые за четыре года выиграла чемпионат Испании.