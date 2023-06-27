Эдуард Мор: к игре с «Зенитом» «Спартак» должен подойти с максимальным количеством очков

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил календарь красно-белых в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, календарь был составлен благоприятным для «Спартака» образом.

«Я считаю, что имеет большое значение, против кого начинать чемпионат. Потому что чем лучше ты начинаешь, тем потом у тебя чуть больше права на ошибку. Соответственно, легче играть. Календарь для «Спартака» очень благоприятный — сначала две домашние игры, потом выездные с не самыми сильными соперниками. Красно-белые должны подходить к игре с «Зенитом», набрав максимальное количество очков, этим надо пользоваться. С другой стороны, мы давно знаем о том, что если для «Спартака» всё складывается благоприятно, то это играет не лучшую службу для команды. Как в весенней стадии прошлого чемпионата – там, где ты ждёшь 100% набранных очков, не получается. А когда кажется, что будет очень тяжело, всё происходит наоборот. Но я надеюсь, что в этот раз для «Спартака» всё сложится хорошо.

Успеют ли команды набрать форму к пятому туру, в котором состоится матч «Спартака» с «Зенитом»? Четыре тура – это как раз то, что нужно. Больших изменений в составе не будет, так что «Спартаку» не надо будет что-то создавать заново. Надо просто через игры набрать форму, что команда обязана сделать», — приводит слова Мора «РБ Спорт».