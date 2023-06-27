«Хотим, чтобы они ушли». Фанаты «МЮ» сорвали открытие магазина из-за руководства клуба
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Болельщики «Манчестер Юнайтед» не позволили клубному магазину на стадионе «Олд Траффорд» открыться из-за своего отношения к руководству английской команды. Фанаты требуют, чтобы семья Глэйзеров продала клуб.
Фанаты «МЮ» сорвали открытие магазина на стадионе клуба. Видеоролик:
По данным нескольких источников, на протест пришли около 100 болельщиков «Манчестер Юнайтед». Их главная цель — уход семьи Глэйзеров из команды, к стадиону они пришли с соответствующими баннерами. Отметим, что взаимоотношения между двумя сторонами испортились много лет назад, сейчас болельщики пытаются надавить на владельцев, чтобы они согласились на продажу команды. Сообщалось, что Глэйзеры заинтересованы в продаже клуба в 2023 году.
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