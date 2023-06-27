«Факел» объявил об уходе Гонгадзе
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Нападающий Георгий Гонгадзе покинул воронежский «Факел» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
«Спасибо за этот сезон, Жора! За важные голы и самоотдачу. Пусть впереди будет только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «Факела».
Ранее появилась информация, что игрок и клуб не смогли договориться об условиях сотрудничества. Гонгадзе просил зарплату в размере 1 млн рублей в месяц, а «Факел» не захотел продлевать контракт на этих условиях.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Гонгадзе принял участие в 28 матчах в составе «Факела», отметившись девятью голами и тремя результативными передачами. Воронежская команда сохранила место в РПЛ по итогам стыковых матчей.
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