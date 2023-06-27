Мостовой: я бы сейчас стоил более € 100 млн. Некоторые игроки получают незаслуженно много

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал высказывание экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда об изменившихся ценах в футболе.
«Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня € 200 млн? Я бы сейчас стоил больше € 100 млн на рынке. А как вы ещё думали? Сейчас никому не известные футболисты переходят за громадные деньги.
Меня хотели продать в одно время за 30 миллионов, но мне уже за 30 лет было. Сейчас 60–80 миллионов равноценны 10–15 миллионам в моё время.
У нас копейки была зарплата по сравнению с нынешним временем, но эти копейки были заслуженными. Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы. Платите сколько угодно Месси, Гризманну и Неймару, но я удивляюсь, узнавая зарплаты молодых игроков. За что им так платят? Объясните! Я открываю их статистику и ничего не понимаю», — сказал Мостовой в интервью «РБ Спорт».
- 27 июня 2023
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