ПАОК сделал предложение о покупке Магомеда Оздоева
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Греческий ПАОК сделал стартовое предложение о покупке российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева. Об этом сообщает Sports Digitale.
ПАОК предложил турецкой команде € 600 тыс. Клуб планирует платить Оздоеву € 1,2 млн в год. Сообщается, что Магомед хочет покинуть «Фатих Карагюмрюк».
В прошедшем сезоне Оздоев принял участие в 33 матчах турецкой Суперлиги, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами. Его команда закончила сезон на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Турции. Оздоев перешёл в «Карагюмрюк» из санкт-петербургского «Зенита» в 2022 году в качестве свободного агента.
ПАОК завершил минувший сезон на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Греции.
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