ПАОК сделал предложение о покупке Магомеда Оздоева

Греческий ПАОК сделал стартовое предложение о покупке российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева. Об этом сообщает Sports Digitale.

ПАОК предложил турецкой команде € 600 тыс. Клуб планирует платить Оздоеву € 1,2 млн в год. Сообщается, что Магомед хочет покинуть «Фатих Карагюмрюк».

В прошедшем сезоне Оздоев принял участие в 33 матчах турецкой Суперлиги, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами. Его команда закончила сезон на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Турции. Оздоев перешёл в «Карагюмрюк» из санкт-петербургского «Зенита» в 2022 году в качестве свободного агента.

ПАОК завершил минувший сезон на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Греции.