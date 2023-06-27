Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: с приходом Мажича с судейством в России ничего не изменится

Александр Мостовой: с приходом Мажича с судейством в России ничего не изменится
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Мостовой считает, что с приходом на пост главы департамента судейства РФС сербского арбитра Милорада Мажича ситуация с судейством в Российской Премьер-Лиге не изменится.

«От перестановки слагаемых сумма не меняется. Не вижу разницы между людьми, которые были и каждый год менялись, с теми, кто пришёл сейчас. Пришёл VAR на помощь, но даже он беспомощен зачастую в судейских решениях.

Если мы хотим уменьшить количество ошибок, то рядом с судьями должны быть люди, которые всю жизнь играли в футбол. Они не исключат все ошибки, но уменьшат их количество. С приходом Мажича с судейством в России ничего не изменится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Милорад Мажич рассказал, что планирует изменить в российском судействе
Эксклюзив
Бывший арбитр ФИФА Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023