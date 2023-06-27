Фёдором Чаловым интересуется «Марсель»

Французский «Марсель» заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова. Провансальцы могут сделать предложение в ближайшее время, сообщает Le Petit OM.
Отмечается, что агент Чалова, Кристиан Эмиле, работает в той же компании, что и президент «Марселя», Пабло Лонгория.
Ранее в ЦСКА опровергли интерес к нападающему со стороны турецкого «Галатасарая». Контракт Фёдора с московским клубом истекает в конце 2024 года.
В сезоне-2022/2023 Чалов провёл за красно-синих 41 матч, забив 24 мяча и отдав шесть голевых передач. Вместе с командой в прошедшем сезоне он стал победителем Кубка России.
Чалов уже ранее выступал за европейский клуб: с февраля 2022 года и до окончания сезона-2021/2022 Фёдор играл за швейцарский «Базель».
- 27 июня 2023
-
17:43
-
17:38
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:13
-
17:09
-
17:00
-
16:52
-
16:43
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:46
-
15:36
-
15:27
-
15:27
-
15:08
-
15:04
-
14:59
-
14:53
-
14:42
-
14:41
-
14:31
-
14:28
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:07
-
14:07