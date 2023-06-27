Фёдором Чаловым интересуется «Марсель»

Французский «Марсель» заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова. Провансальцы могут сделать предложение в ближайшее время, сообщает Le Petit OM.

Отмечается, что агент Чалова, Кристиан Эмиле, работает в той же компании, что и президент «Марселя», Пабло Лонгория.

Ранее в ЦСКА опровергли интерес к нападающему со стороны турецкого «Галатасарая». Контракт Фёдора с московским клубом истекает в конце 2024 года.

В сезоне-2022/2023 Чалов провёл за красно-синих 41 матч, забив 24 мяча и отдав шесть голевых передач. Вместе с командой в прошедшем сезоне он стал победителем Кубка России.

Чалов уже ранее выступал за европейский клуб: с февраля 2022 года и до окончания сезона-2021/2022 Фёдор играл за швейцарский «Базель».